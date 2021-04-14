В Азербайджане необходимо обеспечить эффективность удаленного открытия банковского счета - глава Ассоциации

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане необходимо обеспечить эффективность процедуры открытия банковского счета в удаленном режиме.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал президент Ассоциации банков Азербайджана (АБА) Закир Нуриев на онлайн-мероприятии «Роль финансовых институтов в развитии цифровой экосистемы».

По данным статистики, примерно 21 процент всех операций по платежным картам в Азербайджане совершается в безналичной форме. По итогам 2020 года оборот электронной торговли составил 3,7 миллиарда манатов, сказал глава ассоциации.

По его мнению, для формирования цифровой экосистемы, соответствующей международным стандартам, необходимо усовершенствовать налаживание отношений банков с их клиентами в удаленном режиме и обеспечить эффективность процедуры открытия в этом формате банковского счета.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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