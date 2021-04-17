Манат за неделю подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На неделе 12-18 апреля официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар.

Официальный курс маната по отношению к доллару 05 апреля 1,7 12 апреля 1,7 06 апреля 1,7 13 апреля 1,7 07 апреля 1,7 14 апреля 1,7 08 апреля 1,7 15 апреля 1,7 09 апреля 1,7 16 апреля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0117 маната. Средневзвешенный курс составил 2,029 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0156 маната (0,8 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 05 апреля 1,9997 12 апреля 2,0214 06 апреля 2,007 13 апреля 2,0215 07 апреля 2,0182 14 апреля 2,0332 08 апреля 2,0182 15 апреля 2,0357 09 апреля 2,0237 16 апреля 2,0331 Средний курс за неделю 2,0134 Средний курс за неделю 2,029

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0222 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте осталась без изменений.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 05 апреля 0,0223 12 апреля 0,0219 06 апреля 0,0223 13 апреля 0,022 07 апреля 0,022 14 апреля 0,0224 08 апреля 0,0221 15 апреля 0,0223 09 апреля 0,0221 16 апреля 0,0222 Средний курс за неделю 0,0222 Средний курс за неделю 0,0222

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0038 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2096 маната за одну лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0013 маната (0,6 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 05 апреля 0,2073 12 апреля 0,2079 06 апреля 0,2093 13 апреля 0,2085 07 апреля 0,2084 14 апреля 0,2096 08 апреля 0,208 15 апреля 0,2103 09 апреля 0,2087 16 апреля 0,2117 Средний курс за неделю 0,2083 Средний курс за неделю 0,2096

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni