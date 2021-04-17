Манат за неделю подешевел к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На неделе 12-18 апреля официальный курс маната по отношению к доллару США, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
05 апреля
|
1,7
|
12 апреля
|
1,7
|
06 апреля
|
1,7
|
13 апреля
|
1,7
|
07 апреля
|
1,7
|
14 апреля
|
1,7
|
08 апреля
|
1,7
|
15 апреля
|
1,7
|
09 апреля
|
1,7
|
16 апреля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,0117 маната. Средневзвешенный курс составил 2,029 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте выросла на 0,0156 маната (0,8 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
05 апреля
|
1,9997
|
12 апреля
|
2,0214
|
06 апреля
|
2,007
|
13 апреля
|
2,0215
|
07 апреля
|
2,0182
|
14 апреля
|
2,0332
|
08 апреля
|
2,0182
|
15 апреля
|
2,0357
|
09 апреля
|
2,0237
|
16 апреля
|
2,0331
|
Средний курс за неделю
|
2,0134
|
Средний курс за неделю
|
2,029
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0222 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте осталась без изменений.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
05 апреля
|
0,0223
|
12 апреля
|
0,0219
|
06 апреля
|
0,0223
|
13 апреля
|
0,022
|
07 апреля
|
0,022
|
14 апреля
|
0,0224
|
08 апреля
|
0,0221
|
15 апреля
|
0,0223
|
09 апреля
|
0,0221
|
16 апреля
|
0,0222
|
Средний курс за неделю
|
0,0222
|
Средний курс за неделю
|
0,0222
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0038 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2096 маната за одну лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0013 маната (0,6 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
05 апреля
|
0,2073
|
12 апреля
|
0,2079
|
06 апреля
|
0,2093
|
13 апреля
|
0,2085
|
07 апреля
|
0,2084
|
14 апреля
|
0,2096
|
08 апреля
|
0,208
|
15 апреля
|
0,2103
|
09 апреля
|
0,2087
|
16 апреля
|
0,2117
|
Средний курс за неделю
|
0,2083
|
Средний курс за неделю
|
0,2096
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni