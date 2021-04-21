ВБ готов оказать поддержку Азербайджану в сфере цифровой трансформации

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк (ВБ) готов оказать необходимую поддержку Азербайджану, в том числе его Центробанку (ЦБА), в области цифровой трансформации.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила вице-президент ВБ по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде на встрече с председателем правления ЦБА Эльманом Рустамовым.

По ее словам, ВБ внесет вклад в развитие финансового сектора Азербайджана в рамках проектов оценки и модернизации этой сферы.

Она выразила удовлетворение высоким уровнем сотрудничества ВБ и Азербайджана, отметив, что 2020 год завершился успешно с точки зрения проведенных реформ и борьбы с возникшими угрозами для экономики страны.

Новая экономическая стратегия, которая будет разработана на основе национальных приоритетов, определенных под руководством Президента Азербайджана, будет способствовать развитию экономики страны, сказала Бьерде.

В свою очередь, Рустамов отметил, что сотрудничество Азербайджана с международными организациями, в частности со Всемирным банком, играет важную роль в реализации реформ.

Он выразил уверенность в том, что ВБ как стратегический партнер и в дальнейшем окажет Азербайджану поддержку в проведении реформ.

Глава ЦБ сообщил, что в настоящее время в стране дан старт реформам нового поколения, и национальные приоритеты, установленные на ближайшие 10 лет, открывают новые направления для сотрудничества с ВБ. Эти реформы направлены на реализацию конкретных стратегических целей, отметил Рустамов.

Также стороны обсудили текущие направления сотрудничества между ЦБА и ВБ, проекты, реализуемые в финансовом секторе при поддержке Всемирного банка, и перспективы дальнейшего взаимодействия.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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