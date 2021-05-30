Госдолг Узбекистана снизился до $23,2 млрд.

Государственный долг Узбекистана на 1 апреля 2021 года снизился на 133,7 млн долларов — до 23,2 млрд долларов, или 40,1% к валовому внутреннему продукту (ВВП).Это, как передает Trend со ссылкой на Газета.uz, следует из отчёта Министерства финансов.

Государственный внешний долг снизился на 73,6 млн долларов (0,2% к ВПП) — до 21 млрд долларов (36,3% к ВВП). Из этой суммы 14,9 млрд долларов — долг, привлеченный от имени правительства, 6,1 млрд долларов — под гарантию Узбекистана.

Государственный внутренний долг также уменьшился на 60,1 млн долларов (0,1% к ВВП) — до 2,2 млрд долларов (3,8% к ВВП). Из этой суммы более 4 трлн сумов ($0,4 млрд) — государственные ценные бумаги, $1,8 млрд — внутренний долг под гарантии государства.

«Снижение государственного долга на 133,7 млн долларов в основном связано с осуществлением выплат по основной сумме госдолга и изменениями обменных курсов в портфеле госдолга, несмотря на освоение вновь привлеченных заёмных средств», — отметили в Минфине.