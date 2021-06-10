ИКГФ Азербайджана выставил на аукцион второй в 2021 г. транш ипотечных облигаций

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 10 июня 2021 года состоялся аукцион по размещению второго транша ипотечных облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (ИКГФ) Азербайджана на сумму 50 миллионов манатов со сроком обращения 9720 дней, сообщает в четверг Trend со ссылкой на биржу.

По данным БФБ, общая сумма заказов по номинальным ценам составила 100 миллионов манатов, а срок погашения ценных бумаг - 20 января 2048 года.

В 2020 году общий объем эмиссии облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана составил 250 миллионов манатов.

Напомним, что ранее сообщалось о совокупных активах ИКГФ в размере 1,8 миллиарда манатов и капитале на уровне 822 миллионов манатов.

95 процентов корпоративных ценных бумаг на рынке приходится на облигации ИКГФ.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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