Потребительский рынок Азербайджана за год увеличился

БАКУ /Trend/ - В январе – июне 2021 года стоимость реализованной продукции и оказанных услуг в Азербайджане выросла по сравнению с аналогичным периодом 2020 года на 1,7 процента.

Как сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике Азербайджана, этот показатель достиг 23,3 миллиарда манатов.

Отмечается, что стоимость реализованной продукции и оказанных услуг хозяйствующими субъектами в негосударственном секторе по сравнению с январем – июнем 2020 года увеличилась на 1,4 процента и составила 22,4 миллиарда манатов, из которых 48 процентов сформировались благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей.

Госкомстат отмечает, что в отчетном периоде один потребитель в среднем потратил 387,7 маната в месяц, или на 20,2 маната больше в номинальном выражении относительно показателя аналогичного периода 2020 года.

Отметим, что Всемирный банк прогнозирует в 2021 году рост потребительского рынка Азербайджана на 3,7 процента, в 2022 году – на 3,6 процента, в 2023-м – на 3,5 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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