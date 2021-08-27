Обнародованы данные по выплатам на страховом рынке Азербайджана
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За три месяца «Лаборатория Касперского» зафиксировала по миру более 9,5 тыс. таргетированных почтовых атак на компании
NEQSOL Holding удостоен награды Brandon Hall Group Excellence Award в области управления человеческим капиталом
Развитие транспортных коммуникаций Узбекистана позволит открыть дополнительные выходы на рынки Ирана и Азербайджана
Министры обороны, по ЧС и комиссия оборонного ведомства прибыли на место взрыва в Жамбылскую область
Фонд Гейдара Алиева организовал развлекательную программу для воспитанников детских домов и пожилых (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Армения скрывает свои потери, ее потери составили по меньшей мере 7-8 тысяч человек
Президент Ильхам Алиев: Советская власть отделила Зангезур, являющийся нашей исторической землей, от Азербайджана и присоединила его к Армении