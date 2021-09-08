Обязательства банков Азербайджана увеличились за год

БАКУ /Trend/ - Совокупные обязательства банковского сектора Азербайджана по итогам семи месяцев 2021 года выросли на 11,8 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 28,9 миллиарда манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический отчет Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По данным отчета, в структуре обязательств большая часть (79,1 процента) пришлась на депозиты (исключая депозиты финансовых институтов), которые выросли за год на 18 процентов - до 22,85 миллиарда манатов. При этом значительная часть (63,1 процента) пришлась на депозиты юридических лиц в размере 14,41 миллиарда манатов (рост на 23,2 процента), из которых 12,12 миллиарда манатов – депозиты до востребования. Депозиты физических лиц выросли на 10 процентов, составив 8,44 миллиарда манатов, из которых 60,3 процента составили срочные депозиты в размере 5,09 миллиарда манатов. Депозиты финансовых институтов достигли 1,07 миллиарда манатов.

Обязательства банков перед регулятором составили 371 миллион манатов, что на 11,2 миллиона манатов меньше показателя аналогичного периода 2020 года. Корреспондентские счета ЛОРО по итогам семи месяцев оценивались в 214 миллионов манатов.

Кредиты банков и прочих финансовых институтов превысили 2,27 миллиарда манатов, увеличившись на 9,2 процента в годовом исчислении. Эмитированные ценные бумаги банков составили 876 миллионов манатов, или три процента от общей суммы обязательств. Прочие пассивы составили порядка 1,25 миллиарда манатов.

Отметим, что совокупный капитал банков по итогам семи месяцев вырос на 2,4 процента и составил 4,77 миллиарда манатов. При этом собственный капитал достиг 4,435 миллиарда манатов, а капитальные резервы – 333,8 миллиона манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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