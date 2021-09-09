Фондовые индексы Европы упали до минимумов за несколько недель

Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы снизились в среду на обеспокоенности распространением штамма "дельта" и возможным негативным влиянием этого на мировую экономику, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов уменьшился на 1,1% и составил 467,87 пункта, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Британский FTSE 100 снизился на 0,75%, французский CAC 40 - на 0,85%, германский DAX - на 1,5%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 потеряли соответственно 0,75% и 0,6%. Все индексы завершили день на минимальных отметках за последние две-четыре недели.

"Есть ощущение, что некоторые из рыночных прогнозов были слишком оптимистичными, и поэтому может произойти некоторое разочарование в цене акций, если мы не увидим рост ВВП и штамм "дельта" COVID-19 не перестанет доставлять столько проблем", - полагает аналитик лондонского брокера AJ Bell Расс Моулд.

Stoxx 600 с начала текущего года вырос почти на 18%, немного уступая американскому индексу Standard & Poor's 500 (+20%).

Европейские рынки "уже перешли в режим середины цикла и больше не оцениваются как идеальные" с точки зрения инвестиций, несмотря на то, что "значительная ликвидность продолжает толкать их вверх", полагают эксперты Barclays.

Кроме того, трейдеры ожидают заседания Европейского центрального банка, на котором европейские официальные лица примут решение относительно объемов экстренной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP).