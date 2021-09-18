В Азербайджане на этой неделе незначительно подешевели драгметаллы (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 54,53 маната (1,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, сократившись по отношению к прошлой неделе на один процент, составила 3038,562 маната.

Изменение стоимости унции золота 06 сентября 3104,64 13 сентября 3045,3 07 сентября 3096,652 14 сентября 3046,35 08 сентября 3055,85 15 сентября 3066,0 09 сентября 3039,75 16 сентября 3044,39 10 сентября 3056,583 17 сентября 2990,77 Средняя стоимость за неделю 3070,695 Средняя стоимость за неделю 3038,562

На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане понизилась на 1,373 маната (3,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 40,116 маната, что на 3,1 процента меньше показателя прошлой недели.

Изменение стоимости унции серебра 06 сентября 42,075 13 сентября 40,397 07 сентября 41,9064 14 сентября 40,267 08 сентября 41,3445 15 сентября 40,3974 09 сентября 40,6611 16 сентября 40,4964 10 сентября 41,1001 17 сентября 39,0236 Средняя стоимость за неделю 41,417 Средняя стоимость за неделю 40,116

Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 31,32 маната (1,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины понизилась относительно прошлой недели на 5,1 процента – с 1706,035 до 1619,144 маната.

Изменение стоимости унции платины 06 сентября 1741,63 13 сентября 1640,17 07 сентября 1740,137 14 сентября 1638,5 08 сентября 1711,05 15 сентября 1593,23 09 сентября 1668,47 16 сентября 1614,97 10 сентября 1668,89 17 сентября 1608,85 Средняя стоимость за неделю 1706,035 Средняя стоимость за неделю 1619,144

На этой неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 6,6 процента, или 239,59 маната. Средневзвешенная стоимость палладия, сократившись по сравнению с прошлой неделей на 12,2 процента, составила 3491,97 маната.

Изменение стоимости унции палладия 06 сентября 4132,53 13 сентября 3649,48 07 сентября 4103,409 14 сентября 3575,03 08 сентября 4042,75 15 сентября 3362,09 09 сентября 3831,64 16 сентября 3463,36 10 сентября 3775,87 17 сентября 3409,89 Средняя стоимость за неделю 3977,24 Средняя стоимость за неделю 3491,97

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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