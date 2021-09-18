В Азербайджане на этой неделе незначительно подешевели драгметаллы (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе унция золота в Азербайджане подешевела на 54,53 маната (1,8 процента). Средневзвешенная стоимость унции золота, сократившись по отношению к прошлой неделе на один процент, составила 3038,562 маната.
|
Изменение стоимости унции золота
|
06 сентября
|
3104,64
|
13 сентября
|
3045,3
|
07 сентября
|
3096,652
|
14 сентября
|
3046,35
|
08 сентября
|
3055,85
|
15 сентября
|
3066,0
|
09 сентября
|
3039,75
|
16 сентября
|
3044,39
|
10 сентября
|
3056,583
|
17 сентября
|
2990,77
|
Средняя стоимость за неделю
|
3070,695
|
Средняя стоимость за неделю
|
3038,562
На этой неделе цена на унцию серебра в Азербайджане понизилась на 1,373 маната (3,4 процента). Средневзвешенная стоимость унции серебра составила 40,116 маната, что на 3,1 процента меньше показателя прошлой недели.
|
Изменение стоимости унции серебра
|
06 сентября
|
42,075
|
13 сентября
|
40,397
|
07 сентября
|
41,9064
|
14 сентября
|
40,267
|
08 сентября
|
41,3445
|
15 сентября
|
40,3974
|
09 сентября
|
40,6611
|
16 сентября
|
40,4964
|
10 сентября
|
41,1001
|
17 сентября
|
39,0236
|
Средняя стоимость за неделю
|
41,417
|
Средняя стоимость за неделю
|
40,116
Унция платины в Азербайджане на этой неделе подешевела на 31,32 маната (1,9 процента). Средневзвешенная стоимость унции платины понизилась относительно прошлой недели на 5,1 процента – с 1706,035 до 1619,144 маната.
|
Изменение стоимости унции платины
|
06 сентября
|
1741,63
|
13 сентября
|
1640,17
|
07 сентября
|
1740,137
|
14 сентября
|
1638,5
|
08 сентября
|
1711,05
|
15 сентября
|
1593,23
|
09 сентября
|
1668,47
|
16 сентября
|
1614,97
|
10 сентября
|
1668,89
|
17 сентября
|
1608,85
|
Средняя стоимость за неделю
|
1706,035
|
Средняя стоимость за неделю
|
1619,144
На этой неделе унция палладия в Азербайджане подешевела на 6,6 процента, или 239,59 маната. Средневзвешенная стоимость палладия, сократившись по сравнению с прошлой неделей на 12,2 процента, составила 3491,97 маната.
|
Изменение стоимости унции палладия
|
06 сентября
|
4132,53
|
13 сентября
|
3649,48
|
07 сентября
|
4103,409
|
14 сентября
|
3575,03
|
08 сентября
|
4042,75
|
15 сентября
|
3362,09
|
09 сентября
|
3831,64
|
16 сентября
|
3463,36
|
10 сентября
|
3775,87
|
17 сентября
|
3409,89
|
Средняя стоимость за неделю
|
3977,24
|
Средняя стоимость за неделю
|
3491,97
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni