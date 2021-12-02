Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению облигаций Минфина

БАКУ/Trend/ - 7 декабря 2021 года Бакинская фондовая биржа проведет аукцион по размещению среднесрочных государственных облигаций Министерства финансов на сумму в 20 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на Бакинскую фондовую биржу.

Сбор заявок в ходе аукциона будет проходить с 11:00 до 12:30 в соответствии с регламентом торгов БФБ. Информация о параметрах выпуска облигаций представлена ​​в таблице:

Тип государственной облигации Купонные среднесрочные государственные облигации ISIN код ценной бумаги AZ0108036887 Объем эмиссий 20 000 000 манатов Номинальная стоимость 100 манатов Срок погашения облигаций 820 дней Выплата процентов (если есть) 7 июня 2022 года, 6 декабря 2022 года, 6 июня 2023 года, 5 декабря 2023 года, 4 июня 2024 года, 3 декабря 2024 года, 3 июня 2025 года, 2 декабря 2025 года, 2 июня 2026 года, 1 декабря 2026 года Процентный доход 6.0 % Дата платежа 01.12.2026 Андеррайтер “PAŞA Kapital İŞ” ЗАО

В ходе аукциона допускается прием неконкурентных заявок при условии, что выпуск облигаций не превышает 20 процентов.

Кроме того, эмитент вправе отклонить данные заявки, если объем заявок, поданных участниками аукциона на покупку облигаций, составляет менее 20 процентов от объема облигаций, выставленных эмитентом на аукцион.

Если спрос на государственные облигации превышает предложение во время аукциона и цена устраивает эмитента, объем предлагаемых эмитентом облигаций может быть увеличен до 50 процентов.

Желающие участвовать в аукционе могут обращаться в инвестиционные компании, входящие в биржу.

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Эльдар Пашаев)