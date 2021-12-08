В Азербайджане проводятся исследования по созданию цифрового маната

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проводит исследования по созданию цифрового маната, и правительство ведет переговоры в этом направлении.

Как сообщает Trend, об этом сказал в среду исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктор экономических наук, профессор Вюсал Гасымлы, выступая на V Международном банковском форуме в Баку.

"По данным Банка международных расчетов, 88 процентов транзакций совершаются в долларах, четыре процента - в китайских юанях. Тот факт, что в цифровом вопросе юань на шаг впереди, уже показывает, что мы станем свидетелями больших изменений в мире цифровой валюты. Цифровая валюта практически полностью изменит наш финансовый и банковский сектор в больших масштабах", - сказал он.

По словам Гасымлы, в финансовой сфере в стране происходят изменения.

"Последним из них стало введение криптовалют на основе технологии блокчейн. Уже началась работа по созданию цифрового маната. Правительство Азербайджана ведет соответствующие переговоры по этому вопросу", - сказал Гасымлы.

(Автор: Садраддин Агджаев)