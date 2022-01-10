Официальный курс маната к мировым валютам на 10 января

|
|
11 доллар США
|
USD
|
1,7
|
11 евро
|
EUR
|
1,9268
|
11 австралийский доллар
|
AUD
|
1,2227
|
11 аргентинский песо
|
ARS
|
0,0165
|
11 белорусский рубль
|
BYN
|
0,6567
|
11 бразильский реал
|
BRL
|
0,3017
|
11 дирхам ОАЭ
|
AED
|
0,4628
|
11 южноафриканский ранд
|
ZAR
|
0,1091
|
1100 южнокорейских вон
|
KRW
|
0,1416
|
11 чешская крона
|
CZK
|
0,0789
|
1100 чилийских песо
|
CLP
|
0,2051
|
11 китайский юань
|
CNY
|
0,2667
|
11 датская крона
|
DKK
|
0,2583
|
11 грузинский лари
|
GEL
|
0,5503
|
11 гонконгский доллар
|
HKD
|
0,2180
|
11 индийская рупия
|
INR
|
0,0229
|
11 британский фунт стерлингов
|
GBP
|
2,3092
|
1100 индонезийских рупий
|
IDR
|
0,0119
|
1100 иранских риалов
|
IRR
|
0,0040
|
11 шведская крона
|
SEK
|
0,1874
|
11 швейцарский франк
|
CHF
|
1,8473
|
11 израильский шекель
|
ILS
|
0,5480
|
11 канадский доллар
|
CAD
|
1,3446
|
11 кувейтский динар
|
KWD
|
5,6172
|
11 казахский тенге
|
KZT
|
0,0039
|
11 кыргызский сом
|
KGS
|
0,0201
|
1100 ливанских фунтов
|
LBP
|
0,1124
|
11 малайзийский ринггит
|
MYR
|
0,4046
|
11 мексиканский песо
|
MXN
|
0,0834
|
11 молдавский лей
|
MDL
|
0,0948
|
11 египетский фунт
|
EGP
|
0,1082
|
11 норвежская крона
|
NOK
|
0,1922
|
1100 узбекских сомов
|
UZS
|
0,0157
|
11 польский злотый
|
PLN
|
0,4238
|
11 российский рубль
|
RUB
|
0,0225
|
11 сингапурский доллар
|
SGD
|
1,2542
|
11саудовский риал
|
SAR
|
0,4529
|
11SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
XDR
|
2,3769
|
1 турецкая лира
|
TRY
|
0,1230
|
11 тайваньский доллар
|
TWD
|
0,0614
|
11 таджикский сомони
|
TJS
|
0,1507
|
11 новый туркменский манат
|
TMT
|
0,4857
|
1 1 украинская гривна
|
UAH
|
0,0618
|
1100 японских йен
|
JPY
|
1,4680
|
1 1 новозеландский доллар
|
NZD
|
1,1510