Официальный курс маната к мировым валютам на 10 января

Финансы 10 января 2022 10:12 (UTC+04:00)
Официальный курс маната к мировым валютам на 10 января

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 10 января 2022 года установлен на уровне 1,7 и 1,9268 маната соответственно, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на понедельник:

Валюты

Курс

11 доллар США

USD

1,7

11 евро

EUR

1,9268

11 австралийский доллар

AUD

1,2227

11 аргентинский песо

ARS

0,0165

11 белорусский рубль

BYN

0,6567

11 бразильский реал

BRL

0,3017

11 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

11 южноафриканский ранд

ZAR

0,1091

1100 южнокорейских вон

KRW

0,1416

11 чешская крона

CZK

0,0789

1100 чилийских песо

CLP

0,2051

11 китайский юань

CNY

0,2667

11 датская крона

DKK

0,2583

11 грузинский лари

GEL

0,5503

11 гонконгский доллар

HKD

0,2180

11 индийская рупия

INR

0,0229

11 британский фунт стерлингов

GBP

2,3092

1100 индонезийских рупий

IDR

0,0119

1100 иранских риалов

IRR

0,0040

11 шведская крона

SEK

0,1874

11 швейцарский франк

CHF

1,8473

11 израильский шекель

ILS

0,5480

11 канадский доллар

CAD

1,3446

11 кувейтский динар

KWD

5,6172

11 казахский тенге

KZT

0,0039

11 кыргызский сом

KGS

0,0201

1100 ливанских фунтов

LBP

0,1124

11 малайзийский ринггит

MYR

0,4046

11 мексиканский песо

MXN

0,0834

11 молдавский лей

MDL

0,0948

11 египетский фунт

EGP

0,1082

11 норвежская крона

NOK

0,1922

1100 узбекских сомов

UZS

0,0157

11 польский злотый

PLN

0,4238

11 российский рубль

RUB

0,0225

11 сингапурский доллар

SGD

1,2542

11саудовский риал

SAR

0,4529

11SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,3769

1 турецкая лира

TRY

0,1230

11 тайваньский доллар

TWD

0,0614

11 таджикский сомони

TJS

0,1507

11 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 1 украинская гривна

UAH

0,0618

1100 японских йен

JPY

1,4680

1 1 новозеландский доллар

NZD

1,1510

(Автор: Назрин Исрафилова. Редактор: Константин Шапиро)

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