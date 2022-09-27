Номинальный эффективный курс азербайджанского маната укрепился - ВБ

БАКУ /Trend/ - Номинальный эффективный обменный курс азербайджанского маната укрепился в августе на 10,5 процента в связи с обесценением валют некоторых торговых партнеров, говорится в Ежемесячном экономическом обзоре Всемирного банка, сообщает во вторник Trend.

«Обменный курс оставался стабильным на уровне 1,7 маната за доллар США. Продажи иностранной валюты Государственным нефтяным фондом (SOFAZ) в августе выросли более чем вдвое по сравнению с предыдущим месяцем, но сократились на 4,6 процента в годовом исчислении. Резервы Центробанка увеличились в номинальном выражении на 1,3 процента в августе по сравнению с предыдущим месяцем, составив 7,5 миллиарда долларов США, поскольку сдержанный спрос на валюту позволил нарастить резервы», — говорится в отчете.

Как отмечают аналитики ВБ, Центральный банк Азербайджана в июле сократил операции по поглощению ликвидности.

«Портфель нот ЦБА в июле сократился на 16 процентов по сравнению с июнем, составив 630 миллионов манатов. Кредитование экономики выросло на 0,8 процента в номинальном выражении в июле по сравнению с предыдущим месяцем. В целом кредитный портфель увеличился на 23,5 процента в годовом исчислении в период с января по июль 2022 года. Потребительское кредитование продолжало расти высокими темпами: в июле было зафиксировано увеличение на 9,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как бизнес-кредиты резко упали. Прибыль банков выросла на 23 процента в номинальном выражении в июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - говорится в отчете.

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