ЦБ Азербайджана назвал число обращений от потребителей и инвесторов

БАКУ /Trend/ - В январе – сентябре 2022 года в Центральный банк Азербайджана (ЦБА) было направлено более 8,78 тысячи письменных обращений от потребителей и инвесторов, что на 16,4 процента меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года (10 511).

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на ЦБА, 6,03 тысячи обращений из общего числа относились к банковскому сектору, свыше 2,27 тысячи - к страховому, 187 поступили от участников рынка капитала, а 287 – по другим вопросам.

Отметим, что только в сентябре было направлено 959 письменных обращений.

670 обращений из общего числа обращений в сентябре относились к банковскому сектору, 244 - к страховому, 21 поступили от участников рынка капитала, 24 – по другим вопросам.

Напомним, что обязанности по регулированию и надзору над рынком финансовых услуг с 2019 года в соответствии с распоряжением главы государства возложены на Центробанк. С этой целью в ЦБА было создано новое структурное подразделение.