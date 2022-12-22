Азербайджанский металлопроизводитель выставил облигации на БФБ

БАКУ /Trend/ - 22 декабря на Бакинской фондовой бирже (БФБ) состоялся аукцион по размещению облигаций ОАО "AzeSteelCompany" на сумму 1,5 миллиона манатов со сроком обращения 24 месяца, сообщает в четверг Trend со ссылкой на БФБ.

По данным БФБ, в ходе аукциона пять инвесторов подали пять заявок.

Годовая ставка составила 10 процентов, а процентные платежи выплачиваются инвесторам каждые 90 календарных дней

Андеррайтером размещения является ОАО "Az-Finance İnvestisiya Şirkəti".

Напомним, что четвертого октября решением Листингового комитета Бакинской фондовой биржи (БФБ) облигации ОАО "AzeSteelCompany" общей стоимостью 1,5 миллиона манатов были включены в листинг стандартного сегмента рынка