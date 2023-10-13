Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2023 года

БАКУ /Trend/ - Активы Kapital Bank на 1 октября 2023 года составили 8.5 млрд. манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 4 млрд. манатов.



Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 октября 2023 года составила 6.5 млрд. манатов.



На 1 октября 2023 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 792 млн. манатов, а обычные и привилегированные акции 265 млн. манатов.



Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.



Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.