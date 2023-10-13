Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Экономика
  3. Финансы

Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2023 года

Финансы Материалы 13 октября 2023 15:31 (UTC +04:00)
Kapital Bank обнародовал финансовые показатели за третий квартал 2023 года

Читайте Trend в

Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Активы Kapital Bank на 1 октября 2023 года составили 8.5 млрд. манатов. Объем кредитного портфеля банка достиг 4 млрд. манатов.

Общая сумма клиентских депозитов в Kapital Bank на 1 октября 2023 года составила 6.5 млрд. манатов.

На 1 октября 2023 года совокупный капитал Kapital Bank после вычета налогов составил 792 млн. манатов, а обычные и привилегированные акции 265 млн. манатов.

Kapital Bank имеет рейтинги от международных рейтинговых агентств Moody's и Standard & Poor's. Эти рейтинги являются одними из наиболее высоких в банковском секторе Азербайджана.

Kapital Bank, первый банк страны, входит в состав PAŞA Holding и оказывает услуги населению в 117 филиалах и 31 отделении, имея самую широкую сеть обслуживания в Азербайджане. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для подачи онлайн-заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk, для заявки на карту рассрочки Birbank: https://kbl.az/prcrc.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости