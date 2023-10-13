В госбюджет Азербайджана возмещен ущерб на сумму 31,4 миллиона манатов

БАКУ /Trend/ - В государственный бюджет Азербайджана возмещен ущерб на сумму 31,4 миллиона манатов, сообщает в пятницу Trend.

Согласно данным Государственной налоговой службы, за январь-сентябрь 2023 года Главным управлением предварительного расследования налоговых преступлений Государственной налоговой службы при минэкономики Азербайджанской Республики возбуждено 452 уголовных дела по фактам уклонения от уплаты налогов.

С учетом остальных дел прошлого года завершено предварительное расследование всего по 119 уголовным делам, из них производство по 68 уголовным делам прекращено, 51 уголовное дело направлено в суд с выдвижением обвинений в отношении 62 человек, а в отношении шести обвиняемых была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По причине уплаты налогов налогоплательщиками в ходе предварительного следствия по 29 из 68 уголовных дел, расследование которых было завершено, были приняты соответствующие решения в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Азербайджанской Республики. С учетом выплат прошлых лет по указанным уголовным делам в государственный бюджет уплачено средств в размере 16 миллионов 417,7 тысячи манатов.

Кроме того, в результате профилактических мер, принятых в связи с поступившими от налоговых органов материалами, составляющими уголовное преступление по налоговой задолженности, в государственный бюджет уплачено 4,6 миллиона манатов. За 9 месяцев 2023 года в бюджет возмещен ущерб на сумму 31 миллион 381,1 тысячи манатов.

За 9 месяцев текущего года проведено 252 мероприятия налогового контроля у 125 налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в различных сферах, включая импорт продукции, оптовую и розничную торговлю, производство продукции, общественное питание, а также выявлено 210 нарушений у 99 налогоплательщиков. По итогам оперативных мероприятий налогового контроля применены финансовые санкции на сумму 1 миллион 650 тысяч манатов.