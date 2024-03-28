ЦБ Азербайджана предписал одному из банков усовершенствовать внутренние процедуры

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) предписал ОАО "Azərbaycan Sənaye Bankı" [Азербайджанский промышленный банк] принять меры по совершенствованию внутренних процедур, сообщает Trend в четверг.

В соответствии с требованиями статьи 47 закона "О банках" дано распоряжение по совершенствованию ОАО "Azərbaycan Sənaye Bankı" внутренних процедур, учитывая неправильный расчёт коэффициента покрытия ликвидности в отчёте, представленном в Центральный банк Азербайджана к концу февраля. Следует отметить, что указанное нарушение не представляет угрозы финансовой устойчивости банка, говорится в сообщении ЦБА.

Отметим, что "Азербайджанский промышленный банк" был создан в 1996 году. Его активы по итогам 2023 года составили 409,042 миллиона манатов, кредитный портфель - 256,472 миллиона манатов, обязательства - 634,928 миллиона манатов, капитал - 114,32 миллиона манатов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!