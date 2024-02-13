Началась конкретная работа Европейского водородного банка

БАКУ/Trend/ - Европейский банк водорода в феврале 2024 года сообщил о первых конкретных шагах в его работе, сообщил во вторник Trend со ссылкой на компанию "Hydrogen Europe".

"На первый общеевропейский аукцион по производству "зеленого", возобновляемого водорода было подано 132 заявки, и это первый шаг на пути к реальной деятельности Европейского банка водорода", - отмечено в сообщении.

Идея о таком банке была одобрена Европейской комиссией (ЕК) в 2022 году с целью обеспечения инвестиционной безопасности и деловых возможностей для европейского и глобального производства возобновляемого водорода - самого чистого энерготоплива, известного на сегодняшний день.

Цель банка - привлечь частные инвестиции в производство и транспортировку водорода как внутри ЕС, так и по всему миру.

"Германия стала первой страной ЕС, которая приняла участие в аукционе по производству "зеленого" водорода и выделит из своего федерального бюджета 350 миллионов евро на производство водорода в ФРГ", - отмечено в сообщении.

ЕК готовит проект "международной части Европейского водородного банка", касающейся скоординированной стратегии ЕС по импорту возобновляемого водорода.

Этот проект будет, в частности, затрагивать и интересы Азербайджана, который имеет обязательства и намерения по экспорту "зеленого" водорода в ЕС.

Цель ЕС к 2030 году добиться производства 10 миллионов тонн "зеленого" водорода в год и столько же импортировать (программа RePowerEU).

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