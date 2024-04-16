Парвиз Шахбазов рассказал на конференции IRENA о сроках наращивания мощностей ВИЭ

БАКУ /Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе выступления во вторник на 14-й сессии Ассамблеи Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA) в Абу-Даби рассказал о планах наращивания мощностей ВИЭ в Азербайджане, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-релиз минэнерго.

"У нас два этапа планов по "зеленой" энергетике на суше и на море - до 2027 года и до 2030 года. К 2027 году потенциал ВИЭ в Азербайджане удвоится, а далее до 2030 года вырастет более чем в четыре раза. У нас будет более 8 ГВт "зеленой" энергии к 2023 году для внутренних нужд, декарбонизации экономики и для экспорта", - отметил министр в ходе дискуссий на тему "Создание стимула к 100 процентам ВИЭ".

По словам Шахбазова, в Азербайджане есть проекты, которые в предстоящие 4-5 лет увеличат долю возобновляемой энергии в установленной мощности электроэнергии до 33 процентов.

"Это произойдет на три года раньше намеченного срока и будет на 3 процента больше ранее ожидаемой доли ВИЭ в энергобалансе", - отметил министр.

Он также добавил, что Азербайджан как страна, принимающая COP29, полон решимости внести свой вклад в реализацию целей, связанных с климатом и "зеленой" энергетикой на национальном уровне до 2030 года и в последующий период.

"Азербайджан готов на COP29 быть движущей силой глобальной солидарности в борьбе с изменением климата", - отметил Шахбазов.