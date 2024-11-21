COP for Hope: Словения ожидает сбалансированного результата переговоров на COP29 - госсекретарь (Эксклюзивное интервью) (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 в Баку АМИ Trend представляет специальный проект COP for Hope. Этот проект предоставляет уникальную возможность услышать голоса мировых лидеров, руководителей стран и первопроходцев в различных сферах – политики, экономики, науки и экологии, объединённых общей целью: противостоянием климатическим вызовам нашего времени.

Наши сегодняшние собеседники - государственные секретари министерства окружающей среды, климата и энергетики Словении Урош Вайгл и Тина Сершен.

В эксклюзивном интервью Trend на полях COP29 государственный секретарь Словении Вайгл отметил, что страна активно участвует в переговорах, климатических инициативах и действиях по борьбе с изменением климата.

«Климатическое финансирование является центральной темой нынешней конференции. Для нас особенно важно, чтобы на COP29 в Баку был достигнут сбалансированный переговорный результат, обеспечивающий амбициозные меры по смягчению последствий изменения климата и полную реализацию итогового решения по Глобальному подведению итогов (GST), принятого в прошлом году.

Среди политических инициатив я хотел бы выделить цель утроить объемы использования возобновляемых источников энергии, а также развитие ядерной инфраструктуры. Мы уверены, что политические инициативы играют ключевую роль, поскольку они придают дополнительный импульс ускорению климатических действий. В этом году мы планируем присоединиться к Глобальному обязательству по хранению энергии и развитию сетей, а также к инициативе по повышению человеческого потенциала для устойчивости к изменению климата. Кроме того, мы активно поддерживаем участие молодежи и вовлечение гражданского общества в процесс COP», — подчеркнул Вайгл.

Приоритеты Словении на COP29

«Мы осознаем, что в настоящее время мир не движется по траектории, необходимой для ограничения глобального потепления до 1,5 °C. Хотя ключевой темой нынешней конференции станет климатическое финансирование, мы не должны забывать о необходимости активных усилий по смягчению последствий изменения климата. Важной задачей является подготовка обновленных национально определяемых вкладов (NDC). Мы должны продолжить реализацию обязательств, взятых в прошлом году в Дубае, включая отказ от ископаемого топлива в энергетическом секторе и постепенное сокращение использования угля в целом. Этот импульс необходимо сохранить», - сказал он.

По словам госсекретаря, крайне важно обеспечить справедливый переход, чтобы усилия по достижению климатических целей и углеродной нейтральности учитывали права человека и принцип гендерного равенства.

«Такой подход должен стать неотъемлемой частью климатического планирования. Кроме того, успешный переход невозможен без применения решений, основанных на природе. Комплексное управление водными ресурсами с учетом природных механизмов играет ключевую роль в обеспечении устойчивости к изменению климата», — подчеркнул Вайгл.

Обеспечение эффективного климатического финансирования для развивающихся стран на COP29

Государственный секретарь отметил, что на COP29 в Баку необходимо согласовать новую коллективную финансовую цель, которая позволит развивающимся странам, включая наименее развитые, эффективно реализовывать свои климатические стратегии и меры.

«Словения демонстрирует свою приверженность климатическому финансированию, наглядным примером чего стало наше обязательство выделить 1,5 миллиона евро в Фонд потерь и ущерба. Хотя мы являемся одной из самых малых стран-доноров, это обязательство служит важным сигналом в сложной многосторонней обстановке.

Новая коллективная количественная цель (NCQG) должна быть амбициозной и реалистичной, отвечая глобальной необходимости перехода к нулевым выбросам и устойчивой экономике. Мы представляем цель, многогранную по своей структуре, основанную на более широком спектре источников финансирования. Важно, чтобы в число доноров вошли новые страны, учитывая их растущие экономические возможности и значительные выбросы. Такой подход обеспечит более справедливое распределение ответственности», — отметил Вайгл.

Он добавил, что для достижения этих целей необходимо создать благоприятные условия для инвестиций, стимулировать более амбициозные климатические инициативы и мобилизовать частный капитал, а также внутренние ресурсы в каждой стране.

«Многосторонние банки развития (МБР) должны усилить координацию усилий для улучшения совместного финансирования и повышения доступности ресурсов для стран. Важно продолжить реформирование международной финансовой архитектуры, чтобы расширить кредитные возможности МБР, привлечь больше частных инвестиций и эффективно решать климатические вызовы», — подытожил он.

Расширение сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики

Государственный секретарь Тина Сершен подчеркнула, что Словения занимает ведущие позиции в Европе по производству солнечных панелей на душу населения, а также является одним из крупнейших европейских поставщиков гидротурбин.

«Два ведущих словенских производителя, а также множество более мелких компаний, предоставляющих услуги и продукцию в сфере возобновляемой энергии, предлагают свои передовые технологии, экспертные знания и поддержку для экологически устойчивого внедрения возобновляемых источников энергии. Словения высоко оценила бы внимание Азербайджана к своим запланированным проектам в этой сфере и открыта к любым инициативам, направленным на развитие сотрудничества между нашими странами в области возобновляемой энергетики», — отметила она.

X: @Lyaman_Zeyn