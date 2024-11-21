В рамках COP29 прошло мероприятие “Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей” (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В рамках COP29 состаялось мероприятие высокого уровня “Празднование дня воды. Спасательный круг для климата, природы и людей”, сообщает в четверг Trend.

В ходе мероприятия президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев сказал, что "Продолжая бороться с взаимосвязанным глобальным кризисом, включающим изменение климата, утрату биоразнообразия, загрязнение и опустынивание, вода должна рассматриваться как перекрещивающийся вопрос, который будет интегрирован во все аспекты глобальной политики."

" Именно поэтому в этом году в повестке дня председательства COP29 основное внимание уделено воде как важному фактору климатических действий.

Мы признаем, что решение водных проблем требует постоянного внимания и действий в рамках различных COP. Декларация COP29 по водным вопросам и климатическим действиям станет стимулом для диалога и партнерства, направленных на решение общих проблем, вызванных климатическим стрессом, улучшение политики в области воды и климата, а также укрепление научных исследований о причинах и последствиях изменения климата для водных ресурсов и экосистем", — отметил он.

Как сообщил Бабаев, также будет запущен Диалог по водным вопросам и климатическим действиям.

"Эта платформа станет механизмом сотрудничества между COP, обеспечивая непрерывность и поддержание фокуса на водных вопросах. Она будет исследовать взаимосвязь между водой, изменением климата, утратой биоразнообразия, загрязнением и опустыниванием, с особым вниманием к действиям на международном и региональном уровнях", — добавил он.

Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) и исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (UNEP) Ингер Андерсен сказала, что 119 стран подали свои национальные цели по биоразнообразию, которые также имеют прямое отношение к воде.

"На 6-й Ассамблее ООН по окружающей среде, которая прошла в феврале этого года, была принята резолюция, направленная на укрепление водной политики и усиление инициатив по управлению водными ресурсами. Более 90 процентов поданных НДЦ содержат важные элементы, касающиеся воды, что является положительным моментом.

119 стран уже представили свои национальные цели по биоразнообразию. Однако суровая правда заключается в том, что эти обязательства не выполняются, ни с точки зрения финансирования, ни с точки зрения действий или комплексных подходов. Именно поэтому этот Бакинский диалог по воде так важен. Мы должны двигаться гораздо быстрее и перейти от секторального подхода к экономике в целом", - сказала она.

По ее словам, нужно пересматривать городскую инфраструктуру, сельское хозяйство, использование и хранение воды, а также природные водохранилища.

Министр окружающей среды Германии Штеффи Лемке, сказала, что Германия с нетерпением ждет участия в Бакинском диалоге по воде.

"Вода является основным сектором адаптации. Она необходима для глобальной цели по адаптации. Водная политика должна быть систематически включена в национальные планы адаптации. Мы можем многому научиться друг у друга в области управления водными ресурсами. Я уверена, что Бакинский диалог предоставит важную платформу для этого. Германия с нетерпением ждет участия в этом диалоге", - сказала она.

По словам министра, Германия поддерживает Бакинскую водную декларацию, а Бакинский диалог может способствовать целенаправленным дискуссиям и реализации практических действий.

"Вода — источник всей жизни, и она ключевой элемент для достижения целей устойчивого развития, включая смягчение последствий изменения климата и адаптацию. Вода также является "посланником" климатического кризиса. Слишком часто её либо слишком много, либо слишком мало. Мы наблюдаем всё больше засух, растущую нехватку воды и разрушительные наводнения. Мы хотим, чтобы вода стала частью решения, а не символом кризиса", — сказала министр.

Министр окружающей среды Великобритании Мэри Криг отметила, что Великобритания поддерживает Бакинскую декларацию по воде.

"В 2023 году мы стали свидетелями самого засушливого года для рек за последние 30 лет. У этого серьёзные последствия. Достаточно взглянуть на Рону или Дунай, чтобы понять, какой масштабный ущерб это наносит продовольственным системам, транспорту и производству чистой энергии. Именно поэтому на COP26 Великобритания организовала первый павильон воды на конференции, чтобы укрепить её значимость в этом контексте, и мы рады видеть, что с каждым следующим COP роль воды только растёт.

И это продолжается сегодня, когда мы с радостью объявляем о поддержке Великобританией декларации COP29 по воде. Мы полностью поддерживаем эту инициативу и с нетерпением ждём, когда эта мощная "река действий" продолжит своё течение через Белем и дальше. И это не будет лёгкой задачей",- сказала министр.