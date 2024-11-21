С 2025 года Германия начнет ежегодно выделять 1,1 млрд евро на финансирование вопросов биоразнообразия

БАКУ /Trend/ - С 2025 года Германия начнет ежегодно выделять 1,1 миллиарда евро на финансирование вопросов биоразнообразия в рамках своих климатических обязательств.

Как сообщает Trend в четверг, об этом сказала федеральный министр окружающей среды, охраны природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке в ходе "круглого стола" мировых лидеров на тему "Согласование действий по борьбе с изменением климата и сохранению биоразнообразия для достижения будущего, благоприятного для природы, и целей Парижского соглашения".

"Уже в 2023 году эта сумма составила 1,36 миллиарда евро, что подтверждает правильность нашего курса. В рамках Партнёрства по высокоэффективным климатическим действиям мы сотрудничаем с Европейским банком реконструкции и развития, чтобы создать финансирование для частных инвестиций в природоориентированные решения. На эти цели министерство окружающей среды Германии выделит 8 миллионов евро. Это позволит стимулировать инвестиции, совместимые с природоохранными принципами. На национальном уровне мы соединяем климатическую политику и охрану природы в едином плане действий, направленном на природоориентированные решения для климата и биоразнообразия. Главная цель – восстановить здоровье, устойчивость и биоразнообразие деградированных экосистем Германии", - сказала она.