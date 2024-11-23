Запад не осознает важности климатического финансирования для стран Глобального Юга - Бернард Мвинзи

БАКУ /Trend/ - Запад не осознает важности климатического финансирования для стран Глобального Юга.

Как сообщает Trend, об этом журналистам сказал Бернард Мвинзи, руководитель отдела коммуникаций Африканской группы переговорщиков в кулуарах COP29.

«Мы активно отстаиваем интересы стран Глобального Юга, и наш главный приоритет – вопрос финансирования климатической адаптации. Для эффективного реагирования на климатический кризис потребуется не менее 3 триллионов долларов. Вчера наша группа выпустила заявление, выразив разочарование из-за предложенной суммы в 250 миллиардов долларов. Этого не только недостаточно, но и даже меньше обязательств, озвученных еще в 2009 году. Мы надеемся, что к концу этих переговоров страны Севера осознают серьезность ситуации для развивающихся стран и поймут необходимость совместных действий, особенно в сфере климатического финансирования», - сказал он.

Бернард Мвинзи подчеркнул, что Запад часто воспринимает это финансирование как своего рода благотворительность, а не как необходимую меру для общего глобального блага.

«Они недооценивают, что климатический кризис затрагивает всех – как развивающиеся страны, так и их собственные общества. Без адекватного финансирования развивающиеся страны не смогут эффективно адаптироваться, а это неминуемо отразится на всех. Основная проблема – это отсутствие понимания срочности ситуации у многих участников переговоров. Некоторые из них сейчас не сталкиваются с последствиями изменения климата напрямую, поэтому не осознают масштаба кризиса. Но климатический кризис – это глобальная проблема. Вопросы адаптации и финансирования нельзя откладывать. Страны Глобального Юга уже страдают от последствий, и в ближайшие годы остальные регионы ощутят те же трудности», - добавил он.