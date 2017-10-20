"Однодневные" пакеты от Nar

БАКУ /Trend/ - Nar выступает с различными выгодными предложениями, чтобы предоставить абонентам возможность приобретать минуты разговора и мегабайты на ежедневной основе. Одним из таких предложений является обновленная линейка «однодневных» пакетов. К примеру, благодаря пакету «Однодневный 59 гяпик», абоненты будут получать 25 минут разговора на номера по всей стране и 100 МБ интернета каждый день, тем самым полностью контролируя свои ежедневные расходы на услуги мобильной связи. Все, что нужно сделать для подключения, – это набрать код *777#59#YES на своем мобильном устройстве.

Еще одним выгодным пакетом, предлагаемым мобильным оператором, является пакет «Однодневный 40 гяпик». Этот пакет активируется автоматически на ежедневной основе и предоставляет 200 МБ интернет-трафика всего за 40 гяпик в день. Приобрести данный пакет можно при помощи кода *777#24#YES.

Пакет «Однодневный 10 гяпик», в свою очередь, предоставляет абонентам возможность оставаться на связи каждый день, заплатив при этом совсем незначительную сумму. Этот пакет также активируется автоматически на ежедневной основе, при этом абоненты получают 30 МБ интернета всего за 10 гяпик в день. Для активации пакета нужно набрать *777#12#YES.

Более подробную информацию об интернет-пакетах Nar можно получить на странице nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G. В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93 процента территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более двум миллионам абонентов.