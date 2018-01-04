Главу Intel обвинили в продаже акций компании после выявления проблем с чипами

4 января 2018 19:47 (UTC+04:00)

Главный исполнительный директор Intel Corp. Брайан Кржанич продал значительную часть пакета акций Intel в ноябре 2017 года, уже после того, как ему стало известно о серьезных проблемах с безопасностью микросхем компании, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на CNBC.

Как заявили в Intel изданию MarketWatch, транзакции CEO были не связаны с уязвимостями чипов, о которых широкая общественность узнала на этой неделе.

Специалисты по кибербезопасности из Google Project Zero обнаружили два недочета микропроцессоров - Meltdown (расплавление ядерного реактора или крах) и Spectre (призрак), воспользовавшись которыми, хакеры могут получить доступ ко всему объему памяти практически любого компьютера в мире. На сайте meltdownattack.com, который эксперты создали для описания проблемы, отмечается, что пока им неизвестно о реальных случаях подобных злоупотреблений.

Meltdown затрагивает практически все микропроцессоры Intel, выпущенные после 1995 года. Spectre - проблема процессоров не только Intel, но также AMD и ARM, то есть практически все устройства с микропроцессорами могут содержать этот эксплойт. По данным New York Times, ликвидация обеих уязвимостей может замедлить работу компьютеров на 30%.

Intel и AMR признают наличие пробелов безопасности. Многие крупные компании, включая Apple и Google, уже работают над дополнительной защитой устройств и систем и предлагают пользователям временные решения.

По данным Комиссии по ценным бумагами и биржам (SEC) США, в конце ноября Кржанич реализовал опционы и продал более 644 тыс. акций Intel по средневзвешенной цене $44,05 за акцию. При этом опционы позволили ему приобрести акции Intel по цене от $12,985 до $26,795, то есть существенно ниже котировок на тот момент.

Кроме того, он продал еще 245,7 тыс. акций Intel, уже принадлежавших ему на тот момент, по средневзвешенной цене $44,55.

В результате транзакций CEO Intel получил чистыми около $25 млн.

Кржанич заявил, что Intel может предложить решение для Meltdown и Spectre уже на следующей неделе. По его словам, вся отрасль работала над патчами и фиксами уже какое-то время, предполагалось, что информацию о проблеме будет обнародована одновременно с ее решением. Однако произошла утечка, и данные вышли из-под контроля.

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