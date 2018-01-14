Пользователи общественным транспортом Баку смогут планировать поездки онлайн

БАКУ /Trend/ - Пользователям устройств, работающих под управлением операционной системы Android, будет доступна интерактивная карта Бакинского метрополитена, сказал Trend в понедельник руководитель проекта Шамхал Байрамов.

По словам Байрамова, первичная версия дистрибутива в настоящее время размещена в магазине приложений Play Market.

"Приложение будет обладать функциями российского аналога "Яндекс. Метро", который позволяет планировать поездки, рассчитывать время пути, выбрать оптимальный маршрут и т. д. Пока текущая версия мобильного софта носит информативный характер, в очередном обновлении она станет интерактивной, и будет обладать дополнительными функциями", - сказал Байрамов.

Кроме того, по словам Байрамова, в настоящее время также ведутся работы над усовершенствованием приложения BakuBus. Данный дистрибутив является онлайн-гидом, позволяющим отслеживать в режиме реального времени передвижение автобусных маршрутов на карте Баку.

"В магазине приложений есть ряд аналогов данного мобильного дистрибутива, однако особенностью этой программы является то, что оно позволяет экономить интернет-трафик. Пользователь может планировать поездки, выбрать автобусный маршрут и получить информацию о том, какой автобус следует по указанному маршруту. Мы планируем в ближайшее время обновить дизайн и дополнить ее новыми функциями", - сказал Байрамов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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