Утверждена структура министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении структуры министерства транспорта, связи и высоких технологий.

Согласно указу, в структуру министерства входят:

1. Аппарат (отделы и сектора)

2. Государственная служба автомобильного транспорта

3. Государственное морское агентство

4. Государственное агентство гражданской авиации

5. Служба электронной безопасности

6. Государственный фонд развития информационных технологий.

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