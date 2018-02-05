Назначен еще один замминистра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Эльмир Тофиг оглу Велизаде назначен заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана.
Соответствующее распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева было издано второго февраля.
До объединения министерства транспорта с министерством связи и высоких технологий, Велизаде занимал должность заместителя министра связи и высоких технологий.
Ранее, распоряжением главы государства Али Иззят оглу Абдуллаев был назначен первым замминистром транспорта, связи и высоких технологий.
(Автор: Гусейн Велиев)
Твиттер: @h_veliyev
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