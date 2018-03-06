Минсельхоз Азербайджана представит мобильный софт для фермеров

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства Азербайджана разрабатывает мобильное приложение для производителей сельхозпродукции, сказал Trend во вторник глава аппарата министерства Ильхам Байрамов.

По словам Байрамова, речь идет о разработке так называемой технологической карты для выращивания растений.

«Функционал дистрибутива позволит землевладельцам самостоятельно проводить расчет и оценку посевных работ. Например, как вспахать землю, что необходимо для посева пшеницы, как сеять семена. Посредством мобильного приложения, указав площадь посева, выбрав сорт растения, можно получить оценку всех этапов работ и рассчитать сумму вложений и ожидаемый доход. Полагаем, что данный дистрибутив будет сдан в эксплуатацию уже к середине года», - сказал Байрамов.

Кроме того, минсельхоз представил также новые инструменты для разработки мобильных платформ, которые доступны девелоперам на портале data.e-gov.az. По некоторым из них, как сказал Байрамов, уже разработаны соответствующие приложения.

Среди них AGRO (FERM), AgroUnion и VetPro App. Платформа AGRO (FERM) позволяет производителям сельхозпродукции предлагать свою продукцию и услуги. Решение AgroUnion направлено на применение технологических новшеств и на развитие сельского хозяйства, а VetPro App позволяет фермерам, животноводам и руководству зоопарков получить детальную информацию касательно искусственного оплодотворения и осуществлять поиск ветеринаров.

«Данные приложения будут общедоступны после того как пройдут оценку функциональности специалистами министерства сельского хозяйства и информационно-вычислительного центра», - сказал Байрамов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @h_veliyev

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.