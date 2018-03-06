Azercell запускает новую кампанию для абонентов, желающих воспользоваться 4G

6 марта 2018 21:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Azercell Telecom, владеющая самой широкой сетью 4G в стране, запускает новую кампанию для всех абонентов, желающих воспользоваться услугой 4G. Теперь компания предоставляет всем своим абонентам 5 GB интернет-пакета в подарок. Чтобы воспользоваться кампанией, абонентам, подключившимся к 4G, достаточно отправить по SMS цифру «4» на короткий номер 2525. Благодаря интернету в 5 GB, который предусмотрен для использования в сети 4G, абоненты смогут проверить истинную скорость LTE технологий. Более подробную информацию о кампании можно найти на сайте www.azercell.com.

Для использования услуги 4G и доступа к высокоскоростному интернету абонент должен иметь телефон и SIM-карту, поддерживающую 4G, и в настройках телефона должна быть выбрана сеть 4G. Если услуга 4G не активирована на номере, абоненты могут получить SIM-карту, поддерживающую 4G сеть бесплатно в центрах абонентского обслуживания.

Azercell стала первой компанией, которая предоставила услугу 4G абонентам и планирует расширить высокоскоростной мобильный интернет во всех регионах Азербайджана. Компания уже установила 4G-станции в Баку, Гяндже, Барде, Шамкире, Лянкяране и на Абшеронском полуострове в 2017 году и тем самым стала первым мобильным оператором, предоставившим услугу LTE в регионах. Число пользователей мобильного интернета компании Azercell, которая имеет самую большую сеть LTE в стране, увеличилось в 3 раза в 2017 году по сравнению с предыдущим годом, а объем использования мобильного интернета увеличился на 50%. Невероятная скорость, обеспечиваемая сетью 4G, предоставляет возможность более удобного использования мобильного интернета, видеоконференции, онлайн-игр, предлагаемых современным интернет-пространством.

Компания Azercell будет продолжать свои инициативы, направленные на обеспечение доступа абонентов к высокоскоростному мобильному интернету.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 80 процентов территории (за исключением оккупированных территорий) и 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные Интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги 7 дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг с одной точки, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell показала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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Azernews Newspaper
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