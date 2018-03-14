Azercell оказала поддержку студентам Западно-Каспийского университета в Азербайджане

14 марта 2018 18:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Azercell Telecom продолжает участвовать в различных карьерных выставках, проходящих в Азербайджане. На этот раз сотрудники компании оказали поддержку студентам и выпускникам во время карьерной выставки, прошедшей в Западно-Каспийском университете 10 марта.

Во время мероприятия, в котором приняло участие свыше 50 авторитетных компаний, Azercell отличилась своим креативным стендом. Представители департамента человеческих ресурсов компании организовали информационные сессии для выпускников, желающих получить работу в Azercell, и проинформировали участников выставки относительно текущих вакансий в компании. Сотрудники компании также предоставили информацию о приеме на работу в Azercell и о программах студенческой стипендии и практики, а также ответили на вопросы, интересующие выпускников.

Студентам была дана возможность получить информацию о востребованности своей специальности на современном рынке труда, установить связи с работодателями, а работодатели, в свою очередь, смогли сделать выбор потенциальных кадров.

Отметим, что в рамках выставки для молодежи был организован тренинг на тему «Роль языка телодвижений в карьерном успехе». Целью проведения мероприятия является предоставление рекомендаций молодежи, ищущей работу, соответствующую своим навыкам и знаниям, и оказание им содействия в строительстве будущей карьеры.

Отметим, что Azercell Telekom постоянно оказывает поддержку талантливой молодежи. В прошлом году компания приняла участие на 12 международных карьерных выставках, проведенных компанией ITECA и министерством образования.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги семь дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг с одной точки, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell показала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Новый Azercell Exclusive для абонентов Сумгайыта (ФОТО)
ИКТ 13 марта 13:00
Компания Azercell на карьерной выставке в ADA
ИКТ 8 марта 13:35
Azercell приняла участие в очередной карьерной выставке
ИКТ 7 марта 19:38
Azercell запускает новую кампанию для абонентов, желающих воспользоваться 4G
ИКТ 6 марта 21:02
У мобильного оператора Azercell новый владелец
ИКТ 5 марта 16:19
Azercell Telekom и RMDM запустили социальный проект по защите детского здоровья
ИКТ 2 марта 19:27
100 подарочных минут абонентам от Azercell
ИКТ 1 марта 17:37
Мобильный оператор Азербайджана интегрирует искусственный интеллект в свои сервисы
ИКТ 1 марта 15:39
Прибыль мобильного оператора Азербайджана значительно сократилась
ИКТ 1 марта 12:27
Мобильный оператор Азербайджана обновит опцию "персональный кабинет"
ИКТ 28 февраля 20:01
Доходы мобильного оператора Азербайджана выросли на 5%
ИКТ 28 февраля 12:58
Оператор мобильной связи Азербайджана готовится к запуску услуги VoLTE
ИКТ 28 февраля 12:38
Azercell огласила инвестиции в экономику Азербайджана за 20 лет
ИКТ 28 февраля 12:30
Barama выступает в качестве основного партнера проекта «Стартап для будущего»
ИКТ 26 февраля 16:53
Вклад в людские ресурсы – это инвестиции в будущее
ИКТ 23 февраля 17:40
Azercell усовершенствовал услугу Azercell Plus Музыка
ИКТ 22 февраля 20:06
Azercell организовала тренинги в Губе в рамках проекта «Зимняя школа карьеры SABAH» (ФОТО)
ИКТ 21 февраля 20:30
Состоялась церемония награждения победителей проекта Barama «Science via Media» (FOTO)
ИКТ 19 февраля 18:03