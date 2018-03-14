Azercell оказала поддержку студентам Западно-Каспийского университета в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Azercell Telecom продолжает участвовать в различных карьерных выставках, проходящих в Азербайджане. На этот раз сотрудники компании оказали поддержку студентам и выпускникам во время карьерной выставки, прошедшей в Западно-Каспийском университете 10 марта.

Во время мероприятия, в котором приняло участие свыше 50 авторитетных компаний, Azercell отличилась своим креативным стендом. Представители департамента человеческих ресурсов компании организовали информационные сессии для выпускников, желающих получить работу в Azercell, и проинформировали участников выставки относительно текущих вакансий в компании. Сотрудники компании также предоставили информацию о приеме на работу в Azercell и о программах студенческой стипендии и практики, а также ответили на вопросы, интересующие выпускников.

Студентам была дана возможность получить информацию о востребованности своей специальности на современном рынке труда, установить связи с работодателями, а работодатели, в свою очередь, смогли сделать выбор потенциальных кадров.

Отметим, что в рамках выставки для молодежи был организован тренинг на тему «Роль языка телодвижений в карьерном успехе». Целью проведения мероприятия является предоставление рекомендаций молодежи, ищущей работу, соответствующую своим навыкам и знаниям, и оказание им содействия в строительстве будущей карьеры.

Отметим, что Azercell Telekom постоянно оказывает поддержку талантливой молодежи. В прошлом году компания приняла участие на 12 международных карьерных выставках, проведенных компанией ITECA и министерством образования.

ООО Azercell Telecom, являющееся лидером в сфере сотовой связи Азербайджана, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора, было основано в 1996 году. Сеть Azercell с долей рынка в 48 процентов в секторе мобильной связи Азербайджана охватывает 99,8 процента населения. Сегодня 4,5 миллиона абонентов пользуются услугами Azercell.

Компания Azercell внедрила ряд новшеств в стране, а именно GSM технологии, систему предварительной оплаты, мобильные интернет-услуги, налаживание связи на территории метрополитена, 24/7 Телефонный центр, офисные услуги семь дней в неделю без перерыва, услуги М2М, офисы Azercell Express, предоставляющие три вида услуг с одной точки, мобильные абонентские услуги, онлайн-услуги и абонентские услуги через социальные медиа, мобильную электронную подпись ASAN Imza и т.д.

В 2012 году компания Azercell впервые в стране представила сеть 4G. Согласно результатам исследований, которые были проведены компанией Global Wireless Solutions, измеряющей сетевое качество радиосигналов, а также международными системами «Opensignal» и «Testmy.net», специализирующимися в сфере оценки качества беспроводной связи, сеть компании Azercell показала самые высокие показатели среди операторов мобильной связи Азербайджана.

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