Минсвязи Азербайджана подписал меморандум с Cisco

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана подписало меморандум о взаимопонимании с компанией Cisco, говорится в четверг в сообщении министерства.
По данным ведомства, согласно достигнутой договоренности самые передовые технические решения Cisco будут применяться в формировании новых почтовых услуг, в сфере интеллектуального управления транспортом, в обеспечении кибербезопасности, в развитии широкополосных услуг. Кроме того, Cisco займется также повышением кадрового потенциала в области IT.
В ходе подписания стороны обсудили также вопросы создания цифровой инфраструктуры, усиление кадастрового потенциала и внедрения бизнес инноваций в социально-экономической сфере.
Указанные три стратегических направления способствует ускорению процесса цифровизации, повышению знаний населения в этой области, снижению расходов и создать новые источники дохода.
Для расширения использования цифровых технологий и применения новых технологических решений предусмотрено создание совместной рабочей группы.
(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)
Твиттер: @h_veliyev
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.