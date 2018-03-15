Минсвязи Азербайджана подписал меморандум с Cisco

БАКУ /Trend/ - Министерство транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана подписало меморандум о взаимопонимании с компанией Cisco, говорится в четверг в сообщении министерства.

По данным ведомства, согласно достигнутой договоренности самые передовые технические решения Cisco будут применяться в формировании новых почтовых услуг, в сфере интеллектуального управления транспортом, в обеспечении кибербезопасности, в развитии широкополосных услуг. Кроме того, Cisco займется также повышением кадрового потенциала в области IT.

В ходе подписания стороны обсудили также вопросы создания цифровой инфраструктуры, усиление кадастрового потенциала и внедрения бизнес инноваций в социально-экономической сфере.

Указанные три стратегических направления способствует ускорению процесса цифровизации, повышению знаний населения в этой области, снижению расходов и создать новые источники дохода.

Для расширения использования цифровых технологий и применения новых технологических решений предусмотрено создание совместной рабочей группы.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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