Hesab.az начала прием государственных платежей, подключившись к системе ASAN Pay

1 мая 2018 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Крупнейшая платформа онлайн-услуг Азербайджана Hesab.az и ASAN Service представили пользователям очередное новшество.

Для осуществления государственных платежей через Hesab.az данная платформа была интегрирована в систему ASAN Pay в качестве поставщика платежных услуг.

В рамках пилотного проекта онлайн оплата штрафов Государственной дорожной полиции (DYP) министерства внутренних дел и Государственного таможенного комитета теперь доступна на сайте и в мобильном приложении платформы Hesab.az. Эта услуга, реализуемая совместно с ASAN Service, в будущем позволит пользователям Hesab.az осуществлять онлайн оплаты и по другим государственным платежам.

Более 310 000 зарегистрированных пользователей платформы Hesab.az, а также каждый новый пользователь платформы, может воспользоваться новой услугой. По данной онлайн услуге вскоре планируется проведение различных кампаний.

“Мы благодарим ASAN Service за предоставленную возможность и поддержку в добавлении услуг государственных платежей на платформе Hesab.az. Осуществление данных платежей через Hesab.az позволит повысить удобство клиентов. Я верю, что новая услуга также будет содействовать росту безналичных платежей в стране”, - заявила председатель Правления компании GoldenPay Наина Мехтиева.

Крупнейшая компания на рынке онлайн-платежей Азербайджана GoldenPay основана в июле 2007-го года. После завершения технических работ и получения необходимых сертификатов от международных платежных систем Visa и MasterCard компания начала деятельность в декабре 2008-го года.

В апреле 2011-го года компания GoldenPay создала крупнейшую в Азербайджане платформу онлайн-услуг Hesab.az. Посредством платформы можно оплатить коммунальные услуги, стационарную и мобильную связь, интернет, банковские кредиты, приобрести услуги онлайн-страхования, билеты в кинотеатр и т.д.

В ближайшем будущем Hesab.az предоставит своим пользователям обновленный сайт и мобильное приложение.

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Azernews Newspaper
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