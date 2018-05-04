БАКУ /Trend/ - Nar представил новый тарифный пакет под названием «Дополнительные минуты», сообщает мобильный оператор в пятницу.

Благодаря этому предложению абоненты смогут получить 20 дополнительных минут в день для звонков вне сети всего за 0,4 манатов. Используя этот пакет, можно будет звонить на номера вне сети по цене всего 0,02 маната за минуту. Более того, заказывать пакет можно неограниченное количество раз в течение дня. Чтобы присоединиться к пакету «Дополнительные минуты», нужно отправить SMS с текстом «40» на номер 777 или набрать код *777#40#YES .

Более подробную информацию о пакете «Дополнительные минуты» можно получить, набрав код *777#20#YES или отправив SMS с текстом «I» на номер 777. Чтобы отменить автоматическое обновление пакета, нужно набрать *777#740#YES или отправить SMS с текстом «STOP40» на номер 777.

Оставаясь верным своему принципу предоставлять высокое качество по выгодной цене, Nar продолжает удовлетворять потребности абонентов в мобильной связи посредством самых разнообразных предложений. Эти предложения, создание которых стало возможным благодаря усилению сети Nar, учитывают пожелания разных категорий абонентов. Сегодня, Nar предоставляет более двум миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций, и охватывающей 93 процента территории страны.

В рамках стратегии, направленной на постоянное улучшение качества своей сети, Nar представил услугу HD-Voice (High Definition Voice), обеспечивающую существенное повышение качества передачи голоса во время телефонных звонков.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G).

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.