В службе находок почты Азербайджана зарегистрированы 885 утерянных документов

БАКУ /Trend/ - В системе Pochtap оператора почтовой связи Азербайджана ООО Azerpoct зарегистрированы 885 утерянных документов, из которых 282 были доставлены их владельцам, сообщили Trend в пятницу в ООО.

Из общего числа найденных документов 555 были отправлены в соответствующие структуры, а 48 пока находятся в отделениях и филиалах Azerpoct.

Служба находок Pochtap обеспечивает оперативную доставку утерянных документов посредством почтовой экспресс-службы Azerexpresspost по всей стране, включая Нахчыванскую Автономную Республику.

Сервис Pochtap был запущен почтовым оператором в феврале 2017 года и реализуется совместно с Главным управлением полиции Баку, ЗАО "Бакметрополитен", ОАО "Тамиз Шахар" и ООО Baku Bus.

Утерянные документы могут храниться в системе Pochtap в течение 30 дней и по истечении данного срока должны быть направлены в соответствующие структуры.

Сведения об утерянных документах вносятся оператором услуги в базу данных утерянных документов. В случае если документ будет найден, то владелец уведомляется об этом, и ему сообщают в какое почтовое отделение необходимо прийти, чтобы забрать документ. Стоимость услуги составляет 1,8 маната.

Также посредством сайта pochtap.az в разделе "найти документ" можно проверить информацию о том, найден утерянный документ или нет. Для информирования граждан по интересующим их вопросам касательно сервиса Pochtap почтовым оператором задействован номер службы поддержки - "169".

(Автор: Гусейн Велиев)

Твиттер: @h_veliyev

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