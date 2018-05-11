Cybernet и UZINFOCOM подписали меморандум о сотрудничестве

11 мая 2018 13:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Азербайджанская компанияCybernet, являющаяся одним из лидеров рынка информационных технологий страны, и единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем Узбекистана (UZINFOCOM) подписали в начале мая меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщает в пятницу азербайджанская компания.

В рамках меморандума Cybernet и UZINFOCOM будут сотрудничать в сферах ИТ-консалтинга, разработки программных продуктов в целях усовершенствования и эффективного формирования национальных информационных систем, автоматизации бизнеса с учетом внедрения ERP, CRM и BI-систем, разработки и внедрения мобильных технологий и решений для эффективной организации деятельности по предоставлению различных услуг, в том числе государственных.

Также в феврале Cybernet по приглашению UZINFOCOM приняла участие в крупнейшей международной конференции в сфере ИКТ UZINFOCOM – 2018 в Ташкенте. Участниками конференции стали региональные и глобальные вендоры, системные интеграторы и международные консалтинговые компании. Участникам конференции была предоставлена возможность ознакомиться со схемами применения ИКТ в проектах правительства Узбекистана, значимости новых нормативно-правовых актов, и других новшеств в сфере информационных технологий страны.

Центр развития и внедрения компьютерных и информационных технологий UZINFOCOM был создан 29 июля 2002 в соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан. В 2017 центр был преобразован в Единый интегратор по созданию и поддержке государственных информационных систем UZINFOCOM. Основными задачами Единого интегратора является обеспечение разработки, внедрения и интеграции информационных систем, ресурсов и программных продуктов в системе «Электронное правительство» и информационных технологий в различных отраслях экономики.

Компания Cybernet, основанная в 2004 году, предоставляет услуги и решения в области информационных технологий в Азербайджане и странах Центральной Азии. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, моделировании системной архитектуры, создании ИТ-инфраструктуры, а также на автоматизации и создании государственных электронных услуг в Азербайджане.

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