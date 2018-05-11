Абоненты Nar в Баку значительно увеличили потребление мобильного интернета

БАКУ /Trend/ - Потребление мобильного интернета пользователями Nar по итогам первого квартала 2018 года по Баку выросло на 88 процента, сказал в пятницу на презентации итогов первого квартала, главный исполнительный директор ООО Azerfon Гуннар Панке.

По словам Панке, рост потребления IP-трафика по районам страны за указанный период составил 28 процента. Показатели по голосовым сервисам остались без изменений.

"По итогам первого квартала было установлено 147 новых базовых станций LTE, из которых 84 были инсталлированы в Баку, а 63 - в районах Азербайджана. Сеть обслуживает свыше двух миллионов абонентов", - сказал Панке.

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