Абоненты Nar в Баку значительно увеличили потребление мобильного интернета

11 мая 2018 15:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Потребление мобильного интернета пользователями Nar по итогам первого квартала 2018 года по Баку выросло на 88 процента, сказал в пятницу на презентации итогов первого квартала, главный исполнительный директор ООО Azerfon Гуннар Панке.

По словам Панке, рост потребления IP-трафика по районам страны за указанный период составил 28 процента. Показатели по голосовым сервисам остались без изменений.

"По итогам первого квартала было установлено 147 новых базовых станций LTE, из которых 84 были инсталлированы в Баку, а 63 - в районах Азербайджана. Сеть обслуживает свыше двух миллионов абонентов", - сказал Панке.

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Еще один мобильный оператор Азербайджана представит приложение контроля абонентских номеров
ИКТ 15:49
Мессенджер WhatsApp стал бесплатным с Nar
ИКТ 09:11
Nar представил новый тарифный пакет под названием "Дополнительные минуты"
ИКТ 4 мая 20:07
Подарки детям от Nar по случаю Всемирного дня книги
ИКТ 23 апреля 21:58
Усиленная сеть Nar готова к Гран-при Формулы 1 в Баку
ИКТ 23 апреля 19:47
Nar расширяет сотрудничество с университетом ADA (ФОТО)
ИКТ 18 апреля 17:43
Nar поддержал проведение интернет-премии NETTY-2018
ИКТ 16 апреля 13:55
Около 50 тыс. абонентов Nar используют пакеты Full
ИКТ 16 апреля 13:16
Nar продолжает расширять сеть LTE в регионах страны
ИКТ 10 апреля 22:28
Продолжается 10 сезон состязаний «Брейн-ринг» при поддержке Nar
ИКТ 6 апреля 14:55
Nar продемонстрировал высокие темпы роста числа пользователей мобильного интернет
ИКТ 5 апреля 16:53
Nar проводит очередную кампанию для своих абонентов
ИКТ 3 апреля 11:13
Интересный конкурс от Nar и радиопрограммы Avtostop
ИКТ 30 марта 17:12
Nar отметил праздник Новруз вместе с солдатами в прифронтовой зоне (ФОТО/ВИДЕО)
ИКТ 27 марта 15:13
Колесо фортуны – Новруз от Nar в социальных сетях
ИКТ 19 марта 18:14
Nar расширяет сеть продаж на территории страны
ИКТ 17 марта 14:02
Абоненты Nar смогут обменять минуты на мегабайты, а мегабайты на минуты
ИКТ 17 марта 00:00
Nar представил обновленный вариант продукта Qutu
ИКТ 16 марта 20:55