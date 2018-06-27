Стартапы Азербайджана должны ориентироваться на международный рынок - эксперт «Силиконовой долины»

БАКУ /Trend/ - Азербайджанским стартапам при реализации своих проектов следует ориентироваться на международный рынок, сказал в среду на тренинге для стартапов в организованном в Азербайджанском техническом университете, научный сотрудник Калифорнийского университета в Беркли, эксперт «Силиконовой долины» Рик Расмуссен.

По словам Расмуссена, объемы азербайджанского рынка не столь велики и ввиду этого имеются определенные ограничения в росте.

«Основать бизнес и открыть компанию – это одно. Другое дело его развивать. В конечном итоге рано или поздно возникнет острая необходимость в расширении и экспансии на международный рынок. Вероятно, это звучит слишком просто, однако на деле это не так то и просто. Важно помнить, что, осваивая бизнес, следует начинать с нуля. Да и сами инвесторы, склонны финансировать те проекты, которые имеют перспективу выхода не международный рынок», - сказал Расмуссен.

Как считает Расмуссен, существует так называемая «дорожная карта» стартапа, которая именуется «Долиной смерти». Это самая сложная начальная стадия стартапа, когда все издержки, инвестиции и прочие затраты были сделаны, проект запущен, но прибыли пока нет. То есть, проект пока нерентабельный, но отказаться от него уже поздно, так как вложено немало сил, времени и средств.

«Важно при построении компании нацеливаться на развитие продукта, на привлечение финансирования и на построение отношений с производителями. Далее по мере роста дохода стартап будет выходить из «Долины смерти»», - сказал Расмуссен.

Научный сотрудник Калифорнийского университета в Беркли Расмуссен является также директором центра предпринимательства и технологий Sutardja, где отвечает за вопросы создания новых программ, ориентированных на предпринимательство и корпоративные инновации. Он возглавляет группу менторов Европейской академии инноваций, представительства которой находятся в Турине, Лиссабоне и Дохе. Ресмуссен, читает лекции в Northeastern University, частном исследовательском университете в Бостоне.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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