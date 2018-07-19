Сумгайытский технопарк осуществил крупные поставки высоковольтного кабеля в Казахстан (ФОТО)

19 июля 2018 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сумгайытский технологический парк (STP) осуществил крупные поставки 110 киловольтного кабеля в Казахстан для строительства и реконструкции подстанции BURIL, сообщили Trend в четверг в STP.

Эта подстанция обеспечивает электроснабжением одной части третьего по величине населенного пункта в Казахстане - города Чимкенд.

Ранее STP осуществил поставку крупной партии кабельной продукции в Таджикистан.

Продукция была поставлена в рамках работ по реконструкции в Рогунской гидроэлектростанции. Предприятием было отгружено два типа кабелей: контрольные кабели и кабели низкого напряжения (до 1 кВ). Кабельная продукция STP была экспортирована в Таджикистан согласно договоренности, достигнутой с ОАО «ТаджикГидроЭлектроМонтаж» на реконструкцию подстанции «Равшан».

В настоящее время экспортные контракты подписаны также на поставку кабельной продукции в Грузию и Кыргызстан. Значительная часть работ по экспорту уже осуществлена"- сказали в STP.

В настоящее время на базе STP производятся высоковольтные кабели, рассчитанные на напряжение в 220, 330 и 500 киловольт. Технопарк является крупнейшим предприятием, осуществляющим новые инфраструктурные проекты в электроэнергетике Азербайджана. В STP на основе современных технологий производится продукция электроэнергетики и машиностроения, в частности налажен выпуск широкого ассортимента различных типов кабелей, трансформаторов, оборудования высокого напряжения, гидротурбин, водяных насосов, электрических двигателей, труб, технических газов.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @h_veliyev

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