Южнокорейская компания бесплатно предоставила ПО университету в Ташкенте

26 июля 2018 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Южнокорейское агентство Korea Data Agency (K-Data) предоставило Университету Инха в Ташкенте программное обеспечение по мониторингу и анализу базы данных стоимостью около 500 тысяч долларов на бесплатной основе, передают узбекские СМИ.

Программное обеспечение корейских компаний Wise Intelligence и Exem будет использоваться в целях подготовки специалистов в сфере данных.

Также IUT и K-Data планируют реализовать совместные исследования и проекты в сфере работы с данными, включая такие направления, как открытые данные, анализ данных, управления данными, качества данных и т.д.

Одним из направлений сотрудничества станет организация различных конференций, симпозиумов, семинаров и других мероприятий для обмены знаниями, опытом и информацией в сфере данных.

Korea Data Agency является государственным агентством Республики Корея, которое ответственно за развитие индустрии данных, поддержку и продвижения новых направлений бизнеса с использованием данных. Агентство также осуществляет услуги по инкубации стартап-проектов.

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