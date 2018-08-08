Азербайджанский спутник доставлен на космодром во Французской Гвиане (ФОТО)

8 августа 2018 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Геостационарный спутник Азербайджана Azerspace-2/Intelsat 38 доставлен на космодром во Французской Гвиане (Гвианский космический центр).

Об этом в среду в своем микроблоге в Twitter сообщил глава компании Arianespace Стефан Исраэль.

Запуск спутника запланирован на сентябрь этого года. Azerspace-2/Intelsat 38 будет выведен на орбиту ракетой-носителем Ariane 5 ECA. Вместе с Azerspace-2/Intelsat 38 состоится запуск спутника Horizons 3e совместного предприятия Intelsat и японского оператора Sky Perfect JSAT Corp.

Спутник Azerspace-2/Intelsat 38 будет выведен на геостационарную орбиту в 45 градусов восточной долготы. В зону ее обслуживания войдут страны Европы, Центральной и Южной Азии, Ближнего Востока и Африки.

Производителем спутника выступает дочерняя компания канадской корпорации MDA - Space Systems Loral (SSL), которая также является поставщиком систем управления космическим аппаратом.

Первый спутник связи Azerspace/Africasat-1a был запущен на геостационарную орбиту 46 градусов восточной долготы восьмого февраля 2013 года. Запуск спутника был также осуществлен с космодрома Куру компанией Arianespace.

В настоящее время у Азербайджана два спутника на орбите - Azerspace-1, который предоставляет телекоммуникационные услуги в Африке, Центральной Азии, на Ближнем Востоке и в Европе, а также Azersky, оказывающий услуги по всему миру, в том числе крупнейшим американским компаниям вроде Google.

(Автор: Азад Гасанли. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @AzadHasanli

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