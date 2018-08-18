Минфин Азербайджана будет оказывать новые электронные услуги

18 августа 2018 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерству финансов Азербайджана поручено оказывать новые электронные услуги.

В связи с этим Кабинет министров внес изменения в «Правила оказания центральными органами исполнительной власти и созданными Президентом Азербайджанской Республики юридическими лицами публичного права электронных услуг по конкретным сферам» и решение "Об утверждении "Списка видов электронных услуг".

Согласно изменений, министерство финансов будет оказывать такие электронные услуги, как "прием квартальных финансовых данных, предоставленных муниципалитетами", "прием финансовых отчетов, представленных коммерческими организациями и юридическими лицами, публичного права, и объединенных (консолидированных) финансовых отчетов", "прием годовых финансовых отчетов, представленных неправительственными организациями, а также филиалов и представительств неправительственных организаций зарубежных государств", "прием статистических отчетов, представленных юридическими и физическими лицами, осуществляющими операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, изготовленными из них ювелирными и другими бытовыми изделиями".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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