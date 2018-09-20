"Легенда интернета" Пол Викси посетит крупный юбилейный ИТ-саммит в Ташкенте

БАКУ /Trend/ - 20-21 сентября Ташкент принимает юбилейный 20-ый Саммит организации APTLD – Ассоциации национальных доменов верхнего уровня стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Asia Pacific Top Level Domain Association), передаёт в четверг "UzDaily.uz".

APTLD является одной из основных организаций сложной региональной и мировой системы координации развития интернета и площадкой для обмена опытом по технологическим и операционным вопросам. APTLD также активно участвует в выработке международных принципов администрирования доменными именами. Организация была создана в 1998 году, а в 2003 году получила штаб-квартиру в Малайзии.

Узбекистан в лице компании UZINFOCOM- координатора регистрации доменных имён в зоне .uz - стал членом APTLD в сентябре 2017 года.

В саммите примут участие интернет-эксперты с мировым именем, которые непосредственно участвуют в разработке и реализации новых параметров и протоколов глобальной сети. В течение двух дней они будут обсуждать вопросы развития системы уникальных идентификаторов интернета: IP-адресов и доменных имен, - проблемы в сфере доменного бизнеса, ключевые вызовы в области информационной безопасности.

«Саммит в Ташкенте собирает представителей более 40 стран АТР, а также гостей из Европы и Северной и Южной Америки.Это масштабное мероприятие ставит целью ознакомить представителей государства, интернет-бизнеса и, в частности, доменной индустрии, с основными трендами, вызовами и новыми возможностями, порождаемыми развитием системы уникальных идентификаторов глобальной сети, с новыми технологиями безопасности в интернете, и опытом развития Интернета в других странах. Наблюдая воочию взрывной рост количества доменов, зарегистрированных в зоне .UZ, и проникновение интернет-технологий по всей стране, приятно осознавать нашу причастность к этому поистине эпохальному процессу», - комментирует Исполнительный директор APTLD Леонид Тодоров.

В Саммите примут участие всемирно известные эксперты, среди которых Пол Викси – основатель и глава Internet Software Consortium, разработчик DNS-сервера BIND, а также ряда других программ, который сегодня остается также и крупнейшим экспертом в области кибербезопасности.

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