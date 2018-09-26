Узбекистан и Китай создают цифровой шёлковый путь и цифровую Центральную Азию

26 сентября 2018 16:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Китай создадут Цифровой шёлковый путь в рамках развития цифровой экономики.

Об этом, как передают узбекские СМИ, стало известно на прошедшем в Ташкенте втором центрально-азиатском «Дне инноваций Huawei».

«Наша основная цель – это создание инновационной среды и экосистемы в Узбекистане. Данное мероприятие даст возможность инициировать развитие таких экосистем. С компанией Huawei мы хотим сотрудничества также и в сфере техноинноваций», – отметил министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахманов.

Старший вице-президент Huawei Виктор Чжан отметил, что технологическая компания намерена способствовать развитию устойчивой экономики в Центрально-Азиатском регионе.

«Мы намерены трансформировать регион в цифровую Центральную Азию. Наша цель – донести технологии до каждого человека, в каждый дом, и в каждую организацию, для того, чтобы интеллектуальный мир окружал нас везде. Жизнь в развитых странах уже наполнена умными устройствами, датчиками света, температуры, звука. И мы хотим, чтобы люди и правительства Центральной Азии использовали их в повседневной жизни», – отметил Чжан.

Представитель Института стратегических и межрегиональных исследований при президенте Узбекистана Фаррух Жураев отметил, что для Узбекистана важно занять ключевое место в процессах развития высоких технологий Китая в целях формирования узбекско-китайского цифрового торгового хаба в рамках успешной реализации цифрового шелкового пути.

Начиная с 2013 года, «Дни инноваций Huawei» проходили в Лондоне, Милане, Мюнхене, Париже, Сингапуре, Сиднее, Куала-Лумпуре, Дубае и Сан-Паулу.

(Автор: Фикрет Долуханов)

Твиттер: @FDolukhanov

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