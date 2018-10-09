Рейтинг сайтов госструктур Азербайджана по числу посещений

БАКУ /Trend/ - Команда реагирования на компьютерные инциденты (CERT) при Госагентстве спецсвязи и информационной безопасности Особой службы госохраны Азербайджана опубликовала рейтинг государственных сайтов по числу посещений по итогам третьего квартала 2018 года.
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ТОП-10 официальных интернет-ресурсов госструктур
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по числу общих посещений
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по числу уникальных посещений
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1. edu.gov.az
7. stat.gov.az
8. scwra.gov.az
9. mod.gov.az.az
10. asan.gov.az
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1. idmantv.az
2.azal.az
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ТОП-5 интернет-ресурсов местных исполнительных органов
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по числу общих посещений
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по числу уникальных посещений
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1.binegedi-ih.gov.az
2. qazax-ih.gov.az
3. nesimi-ih.gov.az
4. sabunchu-ih.gov.az
5. qebele-ih.gov.az
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1. qazax-ih.gov.az
2. binegedi-ih.gov.az
3. qebele-ih.gov.az
4. ismayilli-ih.gov.az
5. sabunchu-ih.gov.az
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ТОП-10 стран по числу посещений официальных информационных ресурсов госструктур
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1.Азербайджан
6.Франция
7.Великобритания
9. ОАЭ
10. другие европейские страны.
(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)
Твиттер: @h_veliyev
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