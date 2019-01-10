WeChat запустил диалоговую систему с использованием искуственного интеллекта

Диалоговая система с использованием искусственного интеллекта (ИИ), разработанная командой самой популярной в Китае платформы социальных медиа WeChat, сегодня впервые предстала свету в административном центре провинции Гуандун Гуанчжоу на юге Китая, передает Trend со ссылкой на Синьхуа.

Система с функцией распознавания голоса позволяет получить более быстрый доступ к приложениям с музыкой, погодой, мессенджерам и мини-программам по аренде велосипедов, онлайн-шопингу, сообщили разработчики на открытом курсе WeChat-2019, который проходит 9-10 января.

WeChat создал более 22 млн рабочих мест за первые три квартала 2018 года, из которых 1,8 млн мест созданы мини-программами, которые охватывают 200 под-отраслей, сообщил владелец WeChat Tencent Holdings Ltd.

Более миллиарда человек активно пользуются WeChat, ежедневный объем сообщений составляет 45 млрд, говорится в заявлении компании.

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