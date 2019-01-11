БАКУ /Trend/ - Компания Azercell удостоена премии "People`s Choice Stevie Awards" в номинации “Любимая компания года» в сфере телекоммуникаций.

Лидер телекоммуникационного рынка Азербайджана - компания Azercell была удостоена премии "People`s Choice Stevie Awards” в номинации «Любимая компания года» в сфере телекоммуникаций.

Отметим, что Azercell была избрана путем открытого голосования, проводимого на международном уровне. Всего в опросе приняли участие более 22 тысяч человек. Победители были выбраны из более чем 3900 номинантов, выдвинутых компаниями и частными лицами из 74 стран.

Признание Azercell “Любимой компанией года” способствовали такие проекты, проводимые компанией, как повышение качества мобильной связи в нашей стране в 2018 году, обеспечение абонентов высокоскоростным интернетом и расширение сети 4G во всех регионах страны, применение передовых услуг и новых бизнес-решений, совершенствование и модернизация абонентских услуг, а также улучшение и упрощение жизни абонентов с помощью мобильных технологий.

Для сведения отметим, что целью премии "Stevie" является признание и награждение успешных компаний со всего мира. Миссия данного конкурса заключается в улучшении позиций образцовых организаций, а также оценке деятельности компаний, отличившихся среди СМИ, бизнес кругов и общественности.

Отметим, что ООО "Azercell Telecom" также была удостоена бронзовой премии "Stevie" в 2018 году в номинациях «Телекоммуникационная компания года» и «Программа корпоративной социальной ответственности года (по Европе).

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