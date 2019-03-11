БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет принята новая стратегия по кибербезопасности. Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал в понедельник на конференции по кибербезопасности в Баку заместитель министра связи, транспорта и высоких технологий Эльмир Велизаде.

По словам замминистра, вопрос кибербезопасности имеет важное значение для Азербайджана.

"Вышеуказанная стратегия была обсуждена в конце прошлого года в Кабинете министров. Мы ожидаем, что она будет принята в ближайшее время", - отметил замминистра.

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