В Азербайджане будет принята новая стратегия по кибербезопасности

11 марта 2019 11:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет принята новая стратегия по кибербезопасности. Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказал в понедельник на конференции по кибербезопасности в Баку заместитель министра связи, транспорта и высоких технологий Эльмир Велизаде.

По словам замминистра, вопрос кибербезопасности имеет важное значение для Азербайджана.

"Вышеуказанная стратегия была обсуждена в конце прошлого года в Кабинете министров. Мы ожидаем, что она будет принята в ближайшее время", - отметил замминистра.

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